Michael Hater – In Private Equity investieren, aber richtig!

„Die eine perfekte Geldanlage, die für alle passt, gibt es nicht“, bemerkt Michael Hater, Anlagevermittler der Beratungslounge. Dennoch sind Sparer dazu angehalten, ihren Vermögensaufbau nicht auf dem Sparbuch oder Girokonto zu betreiben. Auch wenn es demnächst vielleicht wieder 1 % auf Sparkonten gibt, verlieren Anleger schon bei einer Inflation von 6 % weiterhin 5 % p.a. an Kaufkraft.

Bild: Michael Hater. Bildquelle: Michael Hater

Die Börse ist keine Einbahnstraße

Wichtig ist es, die eigenen Anlagen zu streuen. Ein Beispiel: 30.000 Euro zu 1 % angelegt auf einem Tagesgeldkonto, ergibt nach 30 Jahren rund 40.500 Euro vor Abzug der Steuern. Angenommen der gleiche Betrag wird stattdessen zu vier gleichen Teilen, bei einer realistischen Renditechance von 7 % p.a. investiert, dann ergäbe dies nach 30 Jahren 228.367 €. Sollten, wie in der Abbildung ersichtlich, 82% der Investition ausfallen, durch Verluste, resultiert dennoch das gleiche Ergebnis wie beim Tagesgeld. Die breitgestreute Anlage mit einer durchschnittlich höheren Erwartungshaltung wird also zur Risikodiversifizierung.

Bild: Michael Hater Beratungslounge. Bildquelle: Michael Hater

Der erste Gedanke bei unerfahrenen Anlegern ist oft: „Na dann mach ich mal in Aktien. Da gibt es Tutorials bei Instagram, Facebook und Co., die beim Investieren helfen können. Viele machten aber gerade im ersten Halbjahr 2022 die leidvolle Erfahrung, dass die Börse keine Einbahnstraße ist.“

Was viele bislang nicht wissen, erklärt Michael Hater, ist, dass es eine Anlageklasse abseits der Börsen gibt, die historisch sogar Mehrrenditen zum Aktienmarkt bieten kann. Die Anlageklasse Private Equity - die lange Zeit eher vermögenderen Kunden vorbehalten war.

Private Equity – kurz erklärt

Private Equity (Privates Beteiligungskapital) beschreibt den Erwerb oder die Beteiligung an Unternehmen, die (noch) nicht an der Börse gehandelt werden. Zum Zeitpunkt des Investments befinden sich diese Unternehmen in der Aufbau- oder Weiterentwicklungsphase und benötigen für diese Finanzierung Kapital. So sind hierzulande heute knapp 450 deutsche Unternehmen an der Börse notiert. Rund 16.000 Unternehmen machen in Deutschland aber jeweils mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz, haben mindestens 250 Mitarbeiter und sind nicht an der Börse. Dabei befindet sich unter dieser Gruppe eine Vielzahl spannender Investments.