JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Analyst Luke Nelson nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinem Modell für den Stahlkonzern vor, vor allem in Bezug auf die Produktionsmengen und die Beteiligung an der Kupferhütte Aurubis. An seinem Votum und dem Kursziel ändere dies aber nichts./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 14:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 14:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +4,84 % auf 26,88EUR erreicht.



