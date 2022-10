Jetzt ist der Deal, den Alpha Copper (WKN A3DB6E / CSE ALCU) im August erstmals angekündigt hatte, in trockenen Tüchern – die Übernahme des Wettbewerbers CAVU Energy ist endgültig beschlossene Sache.

Alpha verschafft sich mit dieser Akquisition jetzt Zugang zum Star-Projekt von CAVU, einer Liegenschaft im berühmten Golden Triangle British Columbias, die zahlreiche Kupfer- und Goldporphyrziele aufweist. Unter anderem wurden auf Star 106,98 Meter mit 0,77% Kupfer in einem Bohrloch entdeckt, das bis in eine Tiefe von 700 Metern vererzt und sogar noch für eine Erweiterung offen ist! Bislang, so das Unternehmen weiter, wurden mehr als 13.000 Meter an modernen Bohrungen auf dem Projektgebiet durchgeführt, das bis 2026 für fortgeschrittene Explorationsarbeiten genehmigt ist und bereits 200 Bohrstandorte aufweist. Star befindet sich im traditionellen Gebiet der Tahltan und Taku River Tlingit First Nations.