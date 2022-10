Am Welttag für psychische Gesundheit kündigt NCCN ein kostenloses, aktualisiertes Notfall-Screening-Tool an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist.

Zusätzlich zu dem einseitigen NCCN-Distress-Thermometer und der Problemliste gibt es vollständige NCCN-Leitlinien für das Notfall-Management, die evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für Gesundheitsdienstleister enthalten. Es gibt auch NCCN-Richtlinien für Patienten: Psychische Leiden während der Krebsbehandlung mit denselben Informationen in einem zugänglichen Format, um Patienten und Pflegekräften die Möglichkeit zu geben, sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen.

„Das NCCN Distress-Thermometer trägt seit 1997 dazu bei, die Diskussion über psychische Leiden als Standardbestandteil onkologischer Behandlungen zu normalisieren und anzuregen", erklärte Michelle Riba, MD, MS, University of Michigan Rogel Cancer Center, Vorsitzende des NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) Panel for Distress Management. „Wir haben diese kostenlose 1-seitige Ressource kürzlich überarbeitet, um noch benutzerfreundlicher und integrativer zu sein. Notfallvorsorge sollte ein Routinebestandteil der Krebsbehandlung für alle Menschen sein, überall. Indem wir diese kostenlose Ressource noch besser verstehen und nutzen sowie zugänglicher machen, hoffen wir, dass alle Menschen mit Krebs die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen."

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN ) kündigte heute ein überarbeitetes NCCN Distress-Thermometer an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist, um Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, psychosoziale Belastungfaktoren zu identifizieren und zu behandeln, die Herausforderungen beim Umgang mit Krebs, seinen Symptomen oder Behandlungen mit sich bringen können. Die Bekanntgabe erfolgt am Welttag für psychische Gesundheit, einem internationalen Tag zur Sensibilisierung für globale Bedürfnisse und Ressourcen im Bereich der geistigen Gesundheit.

Am Welttag für psychische Gesundheit kündigt NCCN ein kostenloses, aktualisiertes Notfall-Screening-Tool an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist.

