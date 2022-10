Die Anteilscheine von Amgen schnellten derweil an der Dow-Spitze um 5,7 Prozent in die Höhe. Die Experten um Analyst Matthew Harrison von der US-Bank Morgan Stanley sehen in den Titeln des Biotechkonzerns eine defensive und mit neuen Produkten zugleich chancenreiche Anlage.

Außerdem werfen die neuesten US-Inflationszahlen schon ihre Schatten voraus, die am Donnerstag fällig sind. Der Kampf gegen die hohe Teuerung ist derzeit das Hauptanliegen der Notenbank Fed. Dafür ist sie bereit, hohen wirtschaftlichen Schaden durch steigende Kosten für Kredite und Finanzierungen in Kauf zu nehmen. Laut der Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, muss die Fed die Zinsen weiter anheben und darf sich nicht selbstzufrieden geben.

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienbörsen herrscht weiterhin Zurückhaltung. Am Dienstag verpuffte ein zwischenzeitlicher, breit angelegter Erholungsversuch und lediglich der Dow Jones Industrial konnte sich nach vier Verlusttagen in Folge ins Plus retten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte aber blieben angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen auf Talfahrt.

