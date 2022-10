Laut Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, sei die USA derzeit mit einem Dreiklang von gegensätzlichen Herausforderungen konfrontiert: Eine schlechte Wirtschaftslage, die durch steigende Schulden und "lächerlich dumme" niedrige Zinsen verursacht wurde, politische Grabenkämpfe zwischen Demokraten und Republikanern und die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges.

"Traditionell sind diese drei Dinge der perfekte Sturm. Sie beeinflussen sich alle gegenseitig", so Dalio in einem Interview mit Bloomberg am Mittwoch auf dem Greenwich Economic Forum in Connecticut.