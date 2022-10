Am gestrigen Montag hievte ein extremer Short Squeeze den US-Leitindex S&P 500 und die anderen US-Indizes stark nach oben - der Tech-Index Nasdaq 100 sprang knapp 3,5% nach oben. Diese Bewegung trifft viele auf dem falschen Fuß und zwingt vor allem Privatinvestoren zur Eindeckung von Puts (oder Short-Positionen). Über Nacht dann die US-Futures deutlich höher nach der Meldung, dass die Bank of England ihre Bilanzreduzierung so lange aufschieben wird, bis die Turbulenzen am britischen Anleihemarkt beendet sind. Das nährt die Hoffnung, dass auch andere Notenbanken diesem Schema folgen könnten aus Furcht vor Problmen an den Märkten. Aber der aktuelle Short Squeeze dürfte inzwischen weitgehend gelaufen sein, vor allem von der nun auf Touren kommenden US-Berichtssaison drohen dem S&P 500 neue Rückschläge..

Hinweise aus Video: