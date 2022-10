Bericht Razzia bei der Deutschen Bank

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - In Frankfurt haben Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizisten am Dienstag die Zentrale der Deutschen Bank durchsucht. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal stehen, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).



Die Beamten sollen demnach auch die Privatwohnungen einiger Beschuldigter durchsucht haben. Konkret geht es laut Zeitung um ein seit rund fünf Jahren laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Die lateinische Begriff Cum-Ex bezeichnet Aktienkreisgeschäfte rund um den Dividendenstichtag mit (cum) und ohne (ex) Gewinnausschüttung.