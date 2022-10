Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, 9-Monatszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Faurecia, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Schweden: Husqvarna, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Metro, Jahresumsatz

08:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, 9-Monatszahlen

08:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz

13:00 Uhr, USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: American Express, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

16:00 Uhr, USA: Walmart, außerordentliche Hauptversammlung

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 09/22

10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 09/22

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig)

