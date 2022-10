"Mitarbeitende verhätscheln reicht nicht!" / Sechs Stellhebel, um Quiet Quitting erfolgreich entgegenzuwirken

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Zunehmender Fachkräftemangel, sinkendes Employee Engagement undder aktuelle Megatrend "Quiet Quitting" - wer sich dieser Tage den klassischenwie sozialen Medien nicht ganz verschließt, kann in Sachen Arbeitsmarkt inDeutschland fast nur noch den Weltuntergang heraufziehen sehen. Neue Studienzeigen, dass den Deutschen der Beruf immer weniger bedeutet, ein Großteil dieArbeit gern auf Teilzeit, eine 4-Tage-Woche oder gar auf null reduzieren würde.Aus rund 10 Millionen Antworten bei Mitarbeiterbefragungen weltweit können dieExperten der Leadership- und HR-Beratung Kincentric bestätigen: Die stille,innere Kündigung ist auch hierzulande ein zunehmender Trend. Handeln heißt dieDevise, besser jetzt als später. Kincentric zeigt, welche Hebel Führungskräftenutzen sollten, um die Distanzierung ihrer Mitarbeitenden zu stoppen.Mitarbeitende sind das zentrale Asset eines jeden Unternehmens undausschlaggebend, dass die strategischen und wirtschaftlichen Geschäftszieleüberhaupt erst erreicht werden. Aber die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassenund Prioritäten zuungunsten der Karriere verschoben. Jüngere Generationen habenandere Ansprüche als ihre älteren KollegInnen und gerade in allgemeinverunsichernden Zeiten werden diese Tendenzen noch einmal befeuert. BestesBeispiel dafür ist das jüngste Phänomen Quiet Quitting - zu Deutsch: Die stille,innerliche Distanzierung Mitarbeitender vom Unternehmen. Um Problemen wie diesenentgegenzuwirken, reichen materielle Benefits wie unbegrenzter Urlaub,Fitnessstudiokooperationen und die obligatorischen Obstkörbe nicht mehr."Inspirierende Führung, erlebte Sinnhaftigkeit und eine authentischeUnternehmenskultur entscheiden am Ende darüber, ob jemand in seinem Job bleibt,nicht die Anzahl der Urlaubstage oder schicke Retreats. Seine Mitarbeitenden zuverhätscheln reicht heute einfach nicht mehr", erklärt Dr. Stefan Mauersberger,Partner bei Kincentric.Quiet Quitting als Resultat mangelnder Employee-Engagement-StrategieWer diese Stellschrauben jedoch zu lange ignoriert hat, riskiert mitunter sogardie mögliche Kündigung seiner Mitarbeitenden. Dabei geht es bei Quiet Quittingnicht um fehlende Motivation seitens der Mitarbeitenden, die ist durchausvorhanden, wie Dr. Mauersberger weiß. "Allerdings gilt in der Post-Corona-Äraeine andere Priorisierung - die Arbeit als alleinige Motivationsquelle reichtnicht mehr aus. Die Leute wollen mehr als geradlinig die Karriereleiterhinaufklettern. Hinzukommt, dass viele Mitarbeitende durch die sprunghaftangestiegene Arbeitsbelastung - unter anderem durch die Unterbesetzung vielerAbteilungen - ausgebrannt sind", so Mauersberger.