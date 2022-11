Kann man beim Black Friday wirklich sparen?

Der Black Friday ist der Tag, an dem viele Einzelhändler tiefe Rabatte auf beliebte Artikel anbieten, um die Kunden dazu zu bewegen, ihre Weihnachtseinkäufe frühzeitig zu erledigen. Aber kann man am Black Friday wirklich Geld sparen? Schauen wir uns das einmal genauer an.

Der Black Friday lockt mit zahlreichen Schnäppchen. Pixabay.com / Maiconfz

Was ist der Black Friday?

Am Black Friday bieten Einzelhändler massive Preisnachlässe auf Produkte an. Es ist einer der geschäftigsten Einkaufstage des Jahres, da viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe am Black Friday beginnen. Die Ursprünge des Black Fridays sind unklar. Gewiss ist nur, dass der Shopping-Hype aus Amerika stammt. Man nimmt an, dass er auf die 1960er-Jahre zurückgeht, als sich die Angestellten in den Geschäften am Tag nach Thanksgiving krankmeldeten, damit sie ein viertägiges Wochenende haben konnten. Eine andere Theorie besagt, dass der Begriff in den 1970er-Jahren von Polizeibeamten in Philadelphia geprägt wurde, die damit die chaotischen Szenen beschrieben, die von den auf Schnäppchenjagd gehenden Käufern verursacht wurden. Wie auch immer der Black Friday entstanden sein mag, er ist zu einem festen Bestandteil der weltweiten Kultur geworden.

Lässt sich nun tatsächlich Geld sparen?

Der Schwarze Freitag ist einer der geschäftigsten Einkaufstage des Jahres, und die Geschäfte locken mit hohen Preisnachlässen, Schnäppchen und Gutscheinen auf eine breite Palette von Artikeln. Aber ist es wirklich möglich, am Black Friday Geld zu sparen? Bis zu einem gewissen Grad hängt die Antwort von Ihrer Definition von "Geld sparen" ab. Wenn Sie einfach nur auf der Suche nach den günstigsten Preisen für Weihnachtsgeschenke sind, dann ist der Schwarze Freitag sicherlich ein guter Zeitpunkt zum Einkaufen. Wenn Sie jedoch versuchen, langfristig Geld zu sparen, dann ist die Antwort weniger eindeutig. Auch wenn Sie am Black Friday einige gute Angebote finden können, sagen Experten, dass der beste Zeitpunkt für den Kauf der meisten Artikel nach dem Feiertagsansturm ist. Der Grund dafür ist, dass die Einzelhändler wissen, dass sie während der Feiertage mehr für die Artikel verlangen können und daher nach Weihnachten eher tiefe Rabatte anbieten. Auch wenn Sie am Black Friday sicherlich das eine oder andere Schnäppchen machen können, können Sie vielleicht noch bessere Angebote bekommen, wenn Sie bis nach den Feiertagen warten.

Welche Artikel sind am Black Friday besonders beliebt?

Es gibt ein paar Artikel, die am Black Friday besonders beliebt sind. Elektronikartikel wie Fernseher, Laptops und Smartphones sind oft stark reduziert. Auch Kleidung, Spielzeug und Kleingeräte werden in der Regel am Black Friday stark beworben. Und natürlich ist auch alles, was mit Weihnachtsdekoration oder Geschenken zu tun hat, oft stark reduziert. Wenn Sie auf einen dieser Artikel ein Auge geworfen haben, könnte der Black Friday tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein, um ihn zu kaufen.

Wo können Sie am meisten Geld sparen?

Am besten lässt sich am Black Friday bei großen Einzelhändlern Geld sparen. In diesen Geschäften gibt es in der Regel die höchsten Rabatte auf beliebte Artikel. Aber auch bei kleineren Einzelhändlern, Kaufhäusern und sogar bei Online-Händlern wie Amazon können Sie gute Angebote finden. Recherchieren Sie einfach im Voraus, damit Sie wissen, wo es die besten Angebote gibt. Und denken Sie daran: Sonderangebote sind in der Regel nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Wenn Sie also einen Artikel unbedingt haben wollen, sollten Sie sich frühzeitig darum kümmern!

Die Wichtigsten Tipps im Überblick

Auch wenn der Black Friday als guter und vor allem günstiger Tag zum Shoppen gilt, ist Vorsicht geboten. Sonst kann der Tag auch zu einem der teuersten Tage werden, wenn Sie nicht aufpassen. Hier ein paar Tipps, wie Sie am Black Friday Geld sparen können.

Machen Sie eine Liste der Artikel, die Sie brauchen oder kaufen möchten und recherchieren Sie die Preise im Voraus, damit Sie wissen, wie ein gutes Angebot aussieht.

Scheuen Sie sich nicht, mit den Verkäufern zu verhandeln - viele sind bereit, über den Preis zu verhandeln, besonders wenn Sie mehrere Artikel in kleinen Kaufhäusern kaufen.

Und schließlich sollten Sie daran denken, dass nicht alles am Black Friday gekauft werden muss. Manchmal ist es günstiger, bis nach dem Feiertagsansturm zu warten.



Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie am Black Friday die bestmöglichen Angebote bekommen, ohne zu viel Geld auszugeben.