So viel aber steht fest: Der von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg der Republikaner ist ausgeblieben. Das offizielle Ergebnis könnte allerdings noch Tage, wenn nicht sogar Wochen auf sich warten lassen.

Wenn am Ende die Republikaner mindestens eine Kammer des Kongresses kontrollieren, dürften viele der fiskalischen Vorhaben des US-Präsidenten Biden blockiert werden. Die Demokraten wollen mehr staatliche Ausgaben, die Republikaner wollen diese eher eindämmen. Ein Patt in Washington könnte weniger Wirtschaftswachstum, aber auch weniger Inflationsdruck bedeuten. Die Aussicht auf geringere Staatsausgaben könnte die zuletzt stark gestiegenen Anleiherenditen wieder zurückholen, weil die Investition in US-Bonds wieder attraktiver würde. Der US-Wirtschaft geht es im Moment vergleichsweise gut und ein geteilter Kongress wäre bei einem von der Geldpolitik angestrebten Soft-Landing das optimale Szenario für den Aktienmarkt.