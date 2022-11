Canada Silver Cobalt hat eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Greenfield-Lithiumkonzessionsgebietes im Norden Ontarios unterzeichnet

Das Konzessionsgebiet grenzt an das Lithiumkonzessionsgebiet Case Lake von Power Metals in der Nähe von Cochrane, Ontario.

Coquitlam, British Columbia, 9. November 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) zum Erwerb eines 24 Parzellen umfassenden Lithiumkonzessionsgebietes in Case Township im Bezirk Cochrane (Ontario) unterzeichnet hat.

Das Konzessionsgebiet grenzt an das Lithiumkonzessionsgebiet Case Lake von Power Metal an. Es befindet sich etwa 5 Kilometer nordwestlich der Gebiete West Joe Dyke und Main Dyke. Einige der jüngsten Ergebnisse aus den Pegmatiten West Joe Dyke und Main Dyke sind:

- 1,11 % Li2O (Lithium) über 6,84 m in PWM-22-128 (siehe Pressemitteilung der Power Metals Corp vom 19. August 2022)

- 1,58 % Li2O (Lithium) über 15,00 m in PWM-22-134 (siehe Pressemitteilung der Power Metals Corp vom 8. September 2022)

- 1,86 % Li2O (Lithium) über 19,00 m in PWM-22-135 (siehe Pressemitteilung der Power Metals Corp vom 8. September 2022)

Das Konzessionsgebiet besteht aus einem einzigen 24 Parzellen umfassenden Bergbau-Claim mit einer Gesamtfläche von 4,5 Quadratkilometern oder 450 Hektar. Das Konzessionsgebiet befindet sich zwischen mehreren „Kuppen“, die von Power Metals identifiziert wurden und sich in dessen Besitz befinden. Bei diesen „Kuppen“" handelt es sich um kuppelförmige lackkolithartige Intrusionen, die in der Regel Pegmatitgänge beherbergen. Diese enthalten Spodumen, ein Lithium-Aluminium-Inosilikat, das auch als Lithium-Erzmineral bekannt ist. Eine Ansammlung dieser Kuppen scheint durch das in dieser Absichtserklärung beschriebene Konzessionsgebiet zu verlaufen, und das Konzessionsgebiet weist an der Oberfläche zutage tretende Pegmatite auf.