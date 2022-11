Jenoptik-Konzern legt Geschäftszahlen vor

Die Jenoptik Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 24,09EUR an der Börse Lang & Schwarz.

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand der börsennotierten Jenoptik AG legt am Donnerstag in Jena Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale in diesem Jahr vor. Im ersten Halbjahr hatte der Thüringer Technologiekonzern von Bestellungen aus der Halbleiterindustrie profitiert. Der Vorstand hatte darauf hin die Geschäftsprognose für 2022 angehoben. Erwartet wird ein Jahresumsatz zwischen 930 und 960 Millionen Euro bei weiter verbesserter Profitabilität. Ursprünglich waren mindestens 900 Millionen Euro angepeilt worden. 2021 lag der Konzernumsatz bei 751 Millionen Euro. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4300 Mitarbeiter, davon etwa 1500 in Jena./rot/DP/he

