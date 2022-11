UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Seit dem Quartalsbericht des Softwarekonzerns habe er viel Zeit gehabt, um die Berechnungen in seinem Bewertungsmodell zu überarbeiten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte etwas seine Annahmen für die Cloud-Plattform Azure und die Erwartungen für die Office-Software./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 01:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 01:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 241,9USD an der Börse Nasdaq.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m