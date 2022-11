Belmont (North Carolina), 15. November 2022. Piedmont Lithium („Piedmont“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PLL, ASX: PLL), ein weltweit führendes Erschließungsunternehmen für Lithiumressourcen, die für die US-amerikanische Lieferkette von Elektrofahrzeugen von grundlegender Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass Sayona Quebec, das sich zu 75 % in Besitz von Sayona Mining (ASX: SYA) („Sayona“) und zu 25 % in Besitz von Piedmont befindet, ein strategisches Übernahme- und Earn-In-Abkommen mit Jourdan Resources Inc. (TSX-V: JOR) („Jourdan Resources“ oder „Jourdan“) hinsichtlich 48 Schürfrechte (Claims) des Lithiumprojekts Vallée („Vallée“) unterzeichnet hat. Diese Transaktion wird das Landpaket für das angrenzende Projekt North American Lithium („NAL“) von Sayona Quebec vergrößern.

Im Rahmen des Abkommens wird Sayona Quebec 20 Schürfrechte von Vallée direkt erwerben, die zu den bestehenden 19 Schürfrechten von NAL im angrenzenden Konzessionsgebiet hinzugefügt werden. Sayona Quebec kann eine 51-%-Beteiligung an den restlichen 28 Schürfrechten von Vallée erwerben, indem es eine Reihe von gestaffelten Investitionen tätigt, einschließlich

- einer Beteiligung von 25 %, wenn innerhalb von zwölf Monaten 4 Millionen CAD in Explorationen investiert werden;

- einer Beteiligung von 25 %, wenn innerhalb von 24 Monaten weitere 6 Millionen CAD in Explorationen investiert werden;

- einer Beteiligung von 1 %, wenn Sayona Quebec eine Finanzierung für die Erschließung einer Mine bei Vallée arrangiert.

Abgesehen von der Eigentümerschaft an Firmenkapital und den Earn-In-Rechten an Vallée erwarb Sayona Quebec auch eine Beteiligung von etwa 9,99 % an Jourdan Resources, einschließlich des Rechts auf einen Sitz im Board of Directors von Jourdan. Das Abkommen unterliegt dem Abschluss einer Kaufprüfung sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Börse.

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, sagte, dass sich das Unternehmen freue, dass die zusätzlichen Schürfrechte eine sofortige Erweiterung des potenziellen NAL-Betriebsgebiets ermöglichen. „Die Schürfrechte des Lithiumprojekts Vallée weisen das Potenzial auf, die Betriebe von NAL im Laufe der Zeit zu erweitern oder auszubauen. Momentan richten wir unser Hauptaugenmerk weiterhin auf die kurzfristige Produktion von Spodumenkonzentrat, während NAL das Ziel der Wiederaufnahme des Betriebs in der ersten Jahreshälfte 2023 anstrebt.“