Dow Jones und Co gestern zum zweiten Mal mit einer Party wegen niedrigerer Inflations-Daten und der Hoffnung auf eine Wende der Fed (gestern die US-Erzeugerpreise nach den US-Verbraucherpreisen letzten Donnerstag) - aber das eigentliche Thema ist die kommende Rezession! Gestern Abend dann die Meldung über den Einschlag einer Rakete in Polen mit einem Abverkauf der Aktienmärkte. Inzwischen scheint klar, dass es sich doch nicht um eine russische Rakete handelt, daher Dow Jones und die anderen Indizes zunächst wieder höher. Aber die Märkte starren weiter auf die Inflation und verkennen den Elefant im Raum: die kommende Rezession. Die Zinskurven sind negativer als in der Finanzkrise, da scheint als ökonomisch ein Tsunami heran zu rollen, während die Märkte auf die Fed starren wie ein Kaninchen auf die Schlange

Hinweise aus Video:

