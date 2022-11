Neben bekannten Pharma-Branchenriesen gibt es in diesem Bereich auch kleinere, schnell wachsende und entsprechend attraktive Firmen. So zum Beispiel Innocan Pharma (WKN: A2PSPW, ISIN: CA45783P1027) - ein kanadisch-israelisches Unternehmen, das dank vielversprechender erster, präklinischer Studienergebnisse gut positioniert ist, um neue Marktsegmente für sich zu erschließen. Zum Beispiel CBD-Wirkstoffe und technische Entwicklungsplattformen, die attraktive Wachstumschancen bieten können.

Aussichtsreiche Plattform-Strategie

Zu diesem Zweck entwickelt das kanadisch-israelische Unternehmen derzeit zwei Plattformen: die LPT - CBD-beladene Liposomen-Plattform, die eine präzise Dosierung und lang anhaltende Freisetzung von CBD in die Blutbahn ermöglicht, und CLX - CBD-beladene Exosomen, die das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten könnten.

Die LPT-Plattform wurde am 7. Oktober 2019 zum Patent angemeldet und befindet sich derzeit in präklinischen Tests für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerztherapie. Sowohl in der Veterinär- als auch in der Humanmedizin. Erste präklinische LPT-Studien an Hunden mit Osteoarthritis und refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie haben erfolgreiche Ergebnisse gezeigt. Zum Beispiel eine Bioverfügbarkeit von CBD von fast 100 %, verglichen mit einer Bioverfügbarkeit von 6,5-20 % beim Menschen bei oraler Verabreichung. Außerdem konnte das CBD im Blutplasma der Hunde über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen nachgewiesen werden, in dem die Symptome deutlich abnahmen.

Strategisch fokussiert sich Innocan Pharma somit nicht auf einzelne Wirkstoffe, sondern investieren vorherrschend in Technologieplattformen, die langfristig die Basis für eine ganze Reihe an CBD-Medikamenten und Behandlungsmethoden sein könnten.

Wichtiger Patentschutz auf dem Weg zum “Endprodukt”

In diesem Zusammenhang ist ein starker Schutz des geistigen Eigentums jedoch eine entscheidende Voraussetzung für das Gedeihen von Innovationen. Vor allem im pharmazeutischen Sektor fördern und schützen Patente und Exklusivitätsrechte neuartige Wirkstoffe oder Verabreichungsmethoden und bieten die notwendigen Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Denn der gesamte Prozess - von der Entdeckungsphase bis zur Zulassung - ist enorm zeit- und kostenintensiv.