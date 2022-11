Wilde Achterbahnfahrt bei Uniper-Aktien: Zum Wochenausklang verlieren die Titel am SDAX-Ende zeitweise fast 16 Prozent. Seit dem Hoch am Dienstag haben die Papiere nahezu 45 Prozent nachgegeben. Zuvor hatte sich der Aktienkurs binnen vier Handelstagen fast verdoppelt. Was ist passiert?

Wie am Mittwoch bekannt wurde, benötigt Uniper vom Bund zusätzliches Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, da der Versorgungsriese aufgrund der fehlenden russischen Gaslieferungen um sein Überleben kämpft.