NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan sieht für das kommende Jahr mehrere Kurstreiber für die europäische Telekombranche. Diese dürften über Wohl und Wehe der Titel entscheiden, erwartet Analyst Akhil Dattani in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick. Eine wichtige Rolle spielten vor allem die Themen Preismacht, Investitionen, Regulierung und Verschuldung, schrieb er. Sein "Top Pick" im Sektor bleibt die Deutsche Telekom , deren Aktie der Experte nun zusätzlich in die "Analyst Focus List" der besonders aussichtsreichen Werte aufnahm.

Das Jahr 2022 sei für die Telekombranche zweigeteilt gelaufen, konstatierte Dattani. Im ersten Halbjahr hätten die Telekommunikationsunternehmen eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt, die von einer guten Preisgestaltung und der Hoffnung auf eine Konsolidierung im Mobilfunksektor begünstigt worden sei.