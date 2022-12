Wirtschaft Erster LNG-Tanker für Deutschland steuert Terminal Wilhelmshaven an

Wilhelmshaven (dts Nachrichtenagentur) - Der Start des ersten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland steht in wenigen Tagen bevor. Das Tank- und Terminalschiff "Höegh Esperanza" ist auf dem Weg zum Hafen von Wilhelmshaven, wie der Terminalbetreiber Uniper dem "Spiegel" bestätigte.



Es hat demnach Flüssigerdgas geladen. Seit Samstag nimmt die "Höegh Esperanza" Kurs auf den Nordseehafen, wie Daten des Portals "Marinetraffic" zeigen. Der 294 Meter lange und 46 Meter breite Tanker des norwegischen Unternehmens Höegh LNG soll Wilhelmshaven demnach am nächsten Samstag erreichen.