Goldene DLG-Tierwohl-Prämierung für Milch der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE verliehen / Höchste Tierwohl-Auszeichnung für den Lebensmittel-Händler (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA setzt auf Bioprodukte - und auf das Tierwohl. Der

Lebensmittel-Discounter beweist seit Jahrzehnten, dass sich faire Preise und

artgerechter Umgang mit Tieren miteinander vereinen lassen. Das bestätigte nun

auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - DLG e. V. und zeichnete zwei

Artikel der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE mit der goldenen Tierwohl-Prämierung aus.



Einfach Gold - das Tierwohl bei NORMA hat Priorität





Die BIO SONNE Frische Bio-Milch fettarm (1,0 Liter, 1,35 Euro) und die BIO SONNEFrische Bio-Vollmilch (1,0 Liter, 1,45 Euro) tragen nun beide die höchsteTierwohl-Auszeichnung, die die Qualitätssicherungs-Initiative DLG vergibt. Mitvier von vier Sternen und dem goldenen Emblem gekennzeichnet, wissen Kundinnenund Kunden so, dass sie beim Griff zur Milch von BIO SONNE eine Kaufentscheidungfür glücklichere Tiere treffen.Um das Siegel zu erhalten, müssen zahlreiche strenge Prüfkriterien erfüllt sein.So gilt die Premium-Haltung durch dauerhaften Zugang zum Laufhof und Weidegangoder Bio-Haltung als Voraussetzung. Auch das Futtermittel muss regional erzeugtund garantiert ohne Gentechnik sein. Die DLG legt zudem Wert auf ein großzügigesPlatzangebot für jede Kuh, bequeme Liegeflächen, Kuhbürsten und Klauenpflegesowie eine sehr gute Gesundheitsvorsorge bei den Tieren. Die zwölf Prüfkriteriensind transparent auf der Website der DLG einzusehen und müssen von denHerstellungsbetrieben nachgewiesen werden. Erst dann gilt das Premium-Produktauch tatsächlich als ausgezeichnet.Nachgewiesenes Engagement im Sinne der TiereSowohl im Nachhaltigkeitsbericht, den NORMA einmal jährlich offenlegt, als auchin den unternehmensweit geltenden Statuten der Einkaufspolitik wird Tierwohlgroßgeschrieben. Damit gilt der Lebensmittel-Discounter als Vorreiter auf diesemGebiet und bekommt regelmäßig Top-Auszeichnungen für die hervorragendenProdukte.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.