TARGOBANK erhält Gold-Siegel als "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" (FOTO)

Duisburg (ots) -



- ADFC verleiht das Zertifikat für den TARGOBANK Standort in Duisburg zum

zweiten Mal

- Bank punktet mit Infrastruktur, Aktionen und Kommunikation rund ums Fahrrad

- Weitere Maßnahmen für klimafreundlichere Mobilität in der Umsetzung



Das TARGOBANK Kundencenter hat als erstes Unternehmen in Duisburg die

Auszeichnung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" in Gold erhalten. Verliehen wurde

das Siegel durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Das EU-weite

Siegel "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" in Bronze, Silber oder Gold wird in

Deutschland exklusiv vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club vergeben und ist

drei Jahre gültig.