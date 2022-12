Viele Menschen überdenken und verändern darum ihre Essgewohnheiten. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Laut einer Allensbach-Umfrage verzichten in diesem Jahr in Deutschland fast 1,6 Millionen Menschen auf Fleisch, Eier, Milchprodukte, Honig und alles andere, was von Tieren stammt. Das sind immerhin rund zwei Prozent der Bevölkerung – Tendenz steigend.

Angetrieben wird das kontinuierliche und hohe Wachstum durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen. Insbesondere in der westlichen Welt nehmen die Wohlstands-Krankheiten (Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck, chronischen Krankheiten) zu und die Zahl derer wächst, die versuchen, aktiv gegenzusteuern.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel wächst und gedeiht. Analysten des Marktforschers MDC Research erwarten, dass der bereits heute rund 13 Milliarden Dollar schwere Markt in den kommenden sieben Jahren um satte 10,6% p.a. weiter wachsen wird.

