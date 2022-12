Der Freitag war als Fortsetzung der Bewegung vom Donnerstag zu skizzieren. Hier verließ der DAX seien Range, die wir seit 4 Wochen kommentiert hatten. In der Morgenanalyse am 16.12.2022 gingen wir mit diesem Bild darauf ein (Rückblick):

20221215 Xetra DAX mittelfristig

Weitere Marktteilnehmer vollzogen den Ausbruch dann optisch nach und hatten mit Kursne unter 14.000 ihre Stopps ausgelöst. Von daher verstärkte sich die Bewegung direkt am Freitagmorgen und fand erst knapp über 13.800 Punkten einen Boden:

20221218 Xetra DAX mittelfristig

Der Verfallstag hatte erst am Mittag seinen Einfluss gezeigt, als der Index noch einmal Richtung 14.000 ein Reversal versuchte. Doch mit weiteren Abgaben an der Wall Street hatte sich dies schnell wieder revidiert und der Abwärtstrend behielt seine Gültigkeit:

20221218 Xetra DAX Wochenentwicklung

Wir sahen damit ab dem Hochpunkt am Dienstag Abgaben n Höhe von 600 Punkten. Damit stand der DAX letztlich sogar negativer ind er Wochenentwicklung da, als der Nasdaq:

2022-12-17 Ranking Indizes

Nach 3 Tagen in Folge mit Minusergebnissen liegt der Schluss nahe, dass wir eine Gegenbewegung sehen. Was sagt das Chartbild dazu?

DAX-Ideen für die neue Woche

Erst einmal ist ein Range-Ausbruch oft richtungsbestimmend und könnte technisch das gesamte Plus vom 10. November, als die US-Verbraucherpreise eine Kursrallye auslösten, wieder einfangen:

20221218 Xetra DAX mittelfristig Support

Die Frage ist beim Momentum dann jedoch, ob diese Schwelle auch halten wird. Im großen Chartbild ist weiteres Potenzial zur Unterseite vorhanden, nachdem wir eben nicht die 14.600 nachhaltig überwinden konnten:

20221218 Xetra DAX langfristig

Statistisch ist die Jahresendphase für die Börse positiv. Von den Umständen her aus steigenden Zinsen und schwächeren Wirtschaftsdaten kann dies jedoch nicht zwangsläufig die Maßgabe sein. Vermutlich werden die US-Märkte hier den Ton angeben und den DAX damit maßgeblich mit beeinflussen.

Als Livetrading siehst Du gern wieder am Montag zur Wall Street am Nachmittag meine Intraday-Ideen bis Februar jetzt zu 99 Euro:

Wall Street Trading-Treff Teaser

Starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZENdann wieder Montags kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für die neue Woche

Der Livetradingroom startet am Montagnachmittag um 15.30 Uhr und dann regulär wieder um 10.00 Uhr mit Marcus Klebe zusammen. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden in der nun startenden Woche noch Zahlen:

20221218 Earnings Week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls, die hier als Wochenzusammenfassung zu sehen sind.

Vor allem die Daten zum Immobilienmarkt aus den USA. die täglich gemeldet werden mit Hausverkäufen etc. sind wichtig. Ebenso die Erzeugerpreise aus Deutschland, die wir am Dienstag erwarten.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-17 Wochentermine 1

2022-12-17 Wochentermine 2

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust. Auszüge und die Aufzeichnung vom ganzen Stream findest Du immer im Nachgang auf YouTube - anbei alle 3 relevanten Kanäle:

Diese Chartanalyse als Video auf Bernsteins Börse



Interviews und Aktienideen auf dem Kanal FIT4FINANZEN



Komplette Aufzeichnungen vom Livestream auf dem FIT4FINANZEN-Archivkanal



Deine Einladung zur Trading-Community mit mehr als 2.100 Trader:Innen

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 77,49 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!