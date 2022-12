HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat habe ein Investitionspaket von rund 530 Millionen Euro beschlossen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mit. Den Aktionären winkt nun zwar eine rekordhohe Dividende, wegen der hohen Investitionen dürfte die Ausschüttung in den kommenden Jahren allerdings wieder niedriger ausfallen. Zudem rechnet die Unternehmensführung um Aurubis-Chef Roland Harings im noch jungen Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gewinnrückgang. Das überrascht allerdings nicht.

Anleger an der Börse reagierten am Mittwoch zunächst negativ auf die Dividendenpläne des Unternehmens, ließen sich aber schließlich vom Geschäftsausbau und den damit einhergehenden Gewinnaussichten überzeugen. Die Aktien sackten im frühen Handel bis auf 72 Euro ab, erholten sich aber rasch und drehten ins Plus. Am Nachmittag waren sie mit einem Plus von gut fünf Prozent auf 83,42 Euro unter den besten Werten im Index der mittelgroßen Werte MDax. Die seit dem Jahrestief Ende September laufende Erholung der Papiere geht damit doch noch weiter. 2022 liegen die Aktien nun nur noch gut fünf im Minus. Der MDax verlor bislang rund 28 Prozent.

Analyst Christian Obst von der Baader Bank äußerte sich zuversichtlich. Das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr lasse am unteren Ende der Spanne Spielraum für positive Überraschungen. Maxime Kogge vom Investmenthaus Oddo BHF nahm die Nachrichten zum Anlass, das Kursziel von 90 auf 100 Euro zu erhöhen. Nach Ansicht des Branchenexperten könnten die neuen Initiativen des Kupferkonzerns den Wert der Aktien um 10 bis 15 Euro steigern. Er betonte außerdem, künftige Dividenden seien nicht in Gefahr, da sich das Unternehmen einer sehr gesunden Bilanz rühmen könne. Er bestätigte vor diesen Hintergründen sein positives Urteil mit "Outperform".

Aurubis will sein im Bau befindliches Recycling-Werk in Richmond (USA) wegen des anhaltenden Recyclingbooms in dem Land jetzt auf das Doppelte der bisher geplanten Kapazität erweitern. Zudem überzeugt die USA die Aurubis-Führung mit einer günstigen und stabilen Energieversorgung.

Aber auch das Werk in Hamburg soll weiter ausgebaut werden. Damit können in der Heimatstadt des MDax-Unternehmens künftig rund 30 000 Tonnen zusätzliches Recyclingmaterial sowie in größerem Umfang interne, komplexe Hüttenzwischenprodukte verarbeitet werden. Auch dürfte der konzerneigene Solarpark in Bulgarien weiter wachsen. Die Investitionen sollen künftig einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 130 Millionen Euro einbringen und aus dem laufenden Mittelzufluss finanziert werden. Auf eine Kapitalerhöhung wird damit verzichtet. Das bedeutet aber auch, dass vorerst nicht mehr wie bisher automatisch mindestens ein Viertel des operativen Konzerngewinns an die Anteilseigner ausgeschüttet wird.