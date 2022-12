BORNHEIM (dpa-AFX) - Auch im Baumarkt müssen Kunden in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als bisher. Beim Betreiber Hornbach zeigen sich Käufer und Käuferinnen noch unbeeindruckt. Die hohe Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerbedarf habe im dritten Geschäftsquartal angehalten, teilte die im SDax notierte Hornbach Holding am Donnerstag in Bornheim mit. Und auch die Besucherzahlen in den Do-it-yourself-Märkten (DIY) steigen. Doch gleichzeitig macht der Kostendruck dem Unternehmen weiter zu schaffen. So kletterte der Umsatz der Betreiberholding im dritten Geschäftsquartal zwar deutlich, das Ergebnis aber sank.

Ein Händler bemängelte daher vor allem die Marge, die schwächer als erwartet ausgefallen sei. Am Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Morgen zunächst jedoch gelassen, die Aktie kletterte zum Auftakt um zwei Prozent und gehörte damit zu den Favoriten im SDax.