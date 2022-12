Sind Sie auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance? Dann sollten Sie sich das innovative Five Lions Zertifikat anschauen. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich — jetzt hier mehr erfahren!

Am 22. Dezember stürzten die AMC-Aktien im vorbörslichen Handel um mehr als 25 Prozent ab, nachdem das Management Pläne zur Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien bekannt gegeben hatte. AMC sammelte außerdem 110 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Vorzugsaktien ein – zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 66 Cents pro Aktie. Das lag unter dem Marktwert.

Am 21. Dezember sprach auch Jim Cramer in seiner Mad Money-Show über AMC-Aktien. Er ist bearish was die Titel im kommenden Jahr betrifft: "Bei fünf US-Dollar sollte [die Aktie] sein – nicht höher."

Die AMC-Aktie hatte einen sehr zinsbullischen Start in den Dezember. Daraufhin folgte allerdings ein 45 Prozent-Crash in den vergangenen vier Wochen. Was kommt 2023 auf AMC-Anleger zu?

