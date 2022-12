Die Citi- Analysten halten so manche Biotechs für Unternehmen mit unter anderem starken Fundamentaldaten, "die in verschiedenen Rezessionsszenarien weiterhin für eine Outperformance sorgen könnten", wie es in einer Mitteilung heißt. Die Performance des gesamten Sektors hänge jedoch sehr von der allgemeinen Wirtschaftslage ab.

Selbst wenn die Rezession die Märkte weniger hart treffen würde, könnten sie das Interesse der Anleger auf sich ziehen, so die New Yorker Bank. "In einem mittleren Basisszenario für die Landung gehen wir davon aus, dass es eine gewisse Rotation hin zu den sicheren Namen mit längeren Cash-Runways geben könnte, obwohl wir immer noch erwarten, dass Biotech-Investoren die Namen mit niedriger Marktkapitalisierung und kurzen Cash-Runways als interessante, risikoreiche Gelegenheiten betrachten", sagen die Experten.

Besonders angetan haben es der Citi drei Picks. Zu den Favoriten für 2023 gehört Beam Therapeutics. Nach Ansicht der Bank ist das Unternehmen auf einem guten Weg, ein gutes Produkt zur Behandlung der Sichelzellenkrankheit hervorzubringen, was die Marktchancen langfristig erhöhen dürfte. Zudem loben die Analysten die "starke Cash-Position". Diese mache Beam "selbst in einem Hardlanding-Szenario attraktiv", so Citi. Sie gab der Aktie ein Kursziel von 62 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 60 Prozent.

Als weiteren Top-Pick macht Citi Apellis Pharmazeutika aus. Apellis stehe kurz vor einem Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar, sollte der Konzern seinen Marktanteil noch leicht ausbessern können. Die Aktie sehen die Analysten bei 86 US-Dollar fair bewertet. Dementsprechend trauen sie der Aktie beinahe eine Kursverdopplung zu.

Einen Spitzenumsatz von vier Milliarden US-Dollar könnte laut Citi der Biotech-Konzern Karuna Therapeutika bald generieren. Das Unternehmen sei ebenfalls ein aussichtsreicher Kandidat für das kommende Jahr. Bei der Bekämpfung von Schizophrenie könnten demnächst Fortschritte erzielt werden, so die Citi. "Darüber hinaus könnte in einem Szenario mit harter Landung/Rezession das Interesse von Long-only-Anlegern und Generalisten anhalten, da risikoarme Namen mit kurzfristigen Umsatzchancen bevorzugt werden", so die Bank weiter. Sie zurrt das Kursziel bei 279 US-Dollar fest, was einem Aufwärtspotenzial von ungefähr 44 Prozent gleichkommt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion