Trillion Energy erweitert SASB-Arbeitsprogramm um weitere Bohrungen

10. Januar 2023 - Vancouver, B.C., Kanada - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62). Trillion Energy gibt bekannt, dass es mehrere weitere Möglichkeiten identifiziert hat, um 2023 die Produktion auf dem SASB-Erdgasfeld zu steigern, indem drei „Side-Track“-Bohrungen in sein Erschließungsprogramm aufgenommen werden. Die Gesamtzahl an Bohrungen, die nun in das SASB-Erschließungsprogramm aufgenommen wurden, wurde von siebzehn (17) auf zwanzig (20) gesteigert.

Elf dieser Bohrungen sollen im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden, was zu einem schnellen Anstieg der Erdgasfördermenge während des Jahres führen wird. „Side-Track“-Bohrungen und „Workovers“ benötigen verhältnismäßig weniger Zeit als Richtbohrungen mit großer Reichweite (10-30 Tage vs 45-48 Tage bei einem neu niedergebrachten Bohrloch), wodurch die Zahl der für 2023 geplanten Bohrungen gesteigert werden kann.

Die „Side-Tracks“ kosten rund 3 Mio. $ weniger pro Bohrung als die Richtbohrungen mit großer Reichweite, da ein Großteil eines bestehenden Bohrlochs genutzt wird, bei dem dann ein „Fenster“ aus der Rohrtour herausgefräst wird, um das neue Bohrloch zu schaffen. Das Gasbohrloch South Akcakoca2 wurde 2022 erfolgreich als „Side-Track“ erbohrt.

Die Gelegenheit zu diesen drei zusätzlichen „Side-Track“-Bohrungen ergab sich durch die Erfahrungen, die 2022 beim erfolgreichen Wiederanschluss der ersten Bohrlöcher sowie anderen geologischen Arbeiten gemacht wurden. Produktionsmenge, Auswertungen von Protokolldaten, Perforationsabstände und Gasproduktionsverhalten wurden jetzt bewertet, um die verbleibenden Gasreserven in den Gasfeldern East Ayazli und Akkaya berechnen zu können.

Das Unternehmen geht bei den zusätzlichen „Side-Tracks“ von ähnlichen Produktionsmengen aus wie bei anderen neuen Bohrlöchern, die ebenfalls im Rahmen des Bohrprogramms geplant sind.

Die Erdgasverkaufspreise liegen im Januar 2023 bei rund 27 USD/Mcf, was ein historisch hoher Preis für die Region der Türkei ist.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

„2023 konzentrieren wir uns auf den Einsatz der Uranus-Anlage, um die Produktion durch neue Bohrlöcher, „Side-Tracks“ und „Workovers“ zu steigern. Ein weiterer Vorteil der „Side-Track“-Bohrung aus bestehenden Bohrlöchern ist, dass sie bereits an die Pipeline und die Produktionsanlage angebunden sind, sodass diese Bohrlöcher sofort nach der Fertigstellung mit der Produktion beginnen können. Zurzeit holen wir uns noch das Feedback unserer Partner zu den geplanten „Side-Tracks“. Wir freuen uns, dass wir ein Arbeitsprogramm erstellt haben, das im Laufe des Jahres kontinuierliche Bohrungen ermöglicht, sodass wir das Jahr 2023 mit 13 Bohrlöchern beenden können.“