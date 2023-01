In unserer letzten Kommentierung (vom 23.11.) zu Curaleaf thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen des Unternehmens sowie die sich zum damaligen Zeitpunkt bereits eintrübende Charttechnik der Aktie.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Curaleaf Holdings konnte zunächst mit der Aufwärtsbewegung in Richtung 7,0 US-Dollar eine Entlastung herbeiführen. Nun gilt es, die Bewegung weiter auszubauen und die Zone 7,0 US-Dollar / 7,4 US-Dollar erfolgreich aufzubrechen, um die Bodenbildung möglicherweise abzuschließen. Die zuletzt zu beobachtenden Gewinnmitnahmen machten der Aktie allerdings erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 7,4 US-Dollar der Aktie weitere Luft in Richtung 8,0 US-Dollar verschaffen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9+ US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Auf der Unterseite hat der Bereich 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung.“