NHS erstattet erstem Patienten der Zerenia(TM) Clinics UK die Kosten für die Cannabisbehandlung

Toronto (ots/PRNewswire) -- Zerenia(TM) Clinics UK, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Khiron,hat die Erstattung der Kosten für die cannabisbasierte Behandlung und derKlinikgebühren für ihren ersten Patienten durch den NHS erreicht- Khiron schult Ärzte und Krankenschwestern eines vom NHS finanziertenKrankenhauses darin, wie Produkte auf Cannabisbasis für den medizinischenGebrauch (CBMPs) in die Behandlungsmöglichkeiten integriert werden können- Khiron wird seine neuen klinischen Erkenntnisse auf dem bevorstehendenInternational Congress on Clinical Trials on Cannabis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3757287-1&h=1307068641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757287-1%26h%3D578656103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fct-cann.com%252F%26a%3DInternational%2BCongress%2Bon%2BClinical%2BTrials%2Bon%2BCannabis&a=International+Congress+on+Clinical+Trials+on+Cannabis) in London (15.und 16. Februar) vorstellen.Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN)(OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC) steht auch weiter an der Spitze desmedizinischen Cannabismarktes im Vereinigten Königreich, nachdem es erstmalseine vollständige Erstattung der Kosten für cannabisbasierte Medikamente undKlinikgebühren durch den NHS für einen Patienten der Zerenia(TM) Clinics UKerreicht hat. Der Patient wurde an die Zerenia(TM) Clinics UK überwiesen, umUnterstützung bei der Bewertung und Beratung zu cannabisbasiertenBehandlungsmöglichkeiten zu erhalten.Dieser bahnbrechende Schritt bestätigt den wissenschaftlichen unddatengestützten Ansatz von Khiron zum Nachweis der Wirksamkeit, Sicherheit undKosteneffizienz von CBMPs bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen wieSchmerzen und Angstzuständen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3757287-1&h=3149930619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757287-1%26h%3D3789019091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mdpi.com%252F2227-9059%252F10%252F10%252F2576%26a%3Dpain%2Band%2Banxiety&a=Schmerzen+und+Angstzust%C3%A4nden) .Das Unternehmen, das weiterhin Ärzte bei der Verschreibung von Produkten aufCannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBMPs) schult, wird auf dembevorstehenden International Congress on Clinical Trials on Cannabis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3757287-1&h=1307068641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3757287-1%26h%3D578656103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fct-cann.com%252F%26a%3DInternational%2BCongress%2Bon%2BClinical%2BTrials%2Bon%2BCannabis&a=International+Congress+on+Clinical+Trials+on+Cannabis) Mitte