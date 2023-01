BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe eine positive Indikation für ihr erstes Geschäftsquartal gegeben, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie habe dabei in erheblichem Maß von den gestiegenen Bewertungen am Aktienmarkt profitiert. Gründe für neue Schätzungen gebe es aber nicht./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 09:31 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 29,90EUR gehandelt.