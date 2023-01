Die Aktie von Microsoft stieg nach der Vorlage eher mäßiger Zahlen gestern nachbörslich zunächst an - dann aber senkte das Unternehmen im earnings call seine Prognose (warum nicht schon bei der Vorlage der Zahlen?) und drückte damit den Nasdaq-Future deutlich nach unten. Damit dürfte der Weg der US-Berichtssaison im Tech-Bereich vorgezeichnet sein: die Zahlen sind mau bis ok, aber die Ausblicke dürften schwach ausfallen. Heute ist Tesla an der Reihe - die Tesla-Aktie stößt nun wieder an den gebrochenen Abwärtstrendkanal. Der Nasdaq wiederum dürfte nun eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet haben. Im Fokus heute die Microsoft-Aktie, die zunächst fast 5% im Plus war, nach der Prognosesenkung jedoch ins Minus rutschte. Folgt heute ein herber Abverkauf?

