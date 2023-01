"Widerstand erreicht, Vorsicht ist geboten. Abwarten!" So überschreit "Aktie der Woche"-Chef Lars Wißler seinen Kommentar zur Woche. Wißlers letzte "Aktie der Woche" hat übrigens über fünf Prozent eingefahren. Holen Sie sich seinen aktuellen, kostenlosen (!) Report "Comeback Aktien". Hier klicken.

Wißlers Ausblick: "Wie im letzten Ausblick erwartet, hat sich der Markt auch vergangene Woche positiv entwickelt. Das Kursziel bei 4.100 Punkten wurde am Freitag mit einem Verlaufshoch bei 4.097 Punkten abgearbeitet. Damit ist der US-amerikanische Markt in einen massiven Widerstandsbereich gelaufen.



Ich erwarte eine prinzipiell eine Fortsetzung und erwarte keine großen Schwierigkeiten auf längere Sicht. Auch die Stimmungs- und Marktsignale bei Leeway (Wißler ist Gründer und Geschäftsführer von PWP Leeway. Anmerk. d. Redaktion) zeigen Kaufinteresse. Aber ob der Markt sofort den Bereich zwischen 4.100 und 4.150 Punkten überwinden kann, ist fraglich. Die Berichtssaison ist auf ihrem Höhepunkt. Sehr gute Zahlen können den Markt auf jeden Fall direkt ausbrechen lassen.



Wichtiger ist aber die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Der Markt erwartet mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung von 0,25 Prozent. Mein präferiertes Szenario ist ein Verlaufshoch am Mittwoch mit Sell the News-Event in Folge der erwarteten Zinsentscheidung und eine folgende Konsolidierung mit leicht negativem Wochenschluss", so Wißlers Wochenausblick.