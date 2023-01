CREDIT SUISSE stuft APPLE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller sollte im vergangenen Jahr unter den gesunkenen Konsumausgaben gelitten haben, wodurch sich das Umsatzwachstum schrittweise abgeschwächt habe, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch verwies sie auf die Produktionsprobleme für iPhone Pro und Pro Max. Wegen des zuletzt schwächelnden Dollars könnte Apple indes über ihren eigenen - im Dezember gekürzten - Prognosen abgeschnitten haben./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 09:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 132,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Shannon Cross

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 184

Kursziel alt: 184

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m