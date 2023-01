In seinem jüngsten Konjunkturbericht erklärte der IWF, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 2,9 Prozent wachsen werde. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Oktober prognostiziert. Das ist eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 3,4 Prozent im Jahr 2022. Der IWF geht aber davon aus, dass das Wachstum in diesem Jahr den Tiefpunkt erreicht, bevor es sich 2024 auf 3,1 Prozent beschleunigt.

Die Zinserhöhungen der Zentralbanken und die russische Invasion in der Ukraine würden die Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr inmitten einer langwierigen Inflationskrise weiter belasten, so die in Washington ansässige Institution. Trotzdem signalisieren die jüngsten Aussagen eine Änderung des Tonfalls.