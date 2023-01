Trotz Lieferschwierigkeiten und Rezession gebe es eine „ziemlich gute, gesunde Nachfrage“ nach den Apple-Produkten. "Was wir in den letzten Quartalen gesehen haben, ist, dass die Kunden bei den Geräten, die sie kaufen, tatsächlich aufsteigen. Sie kaufen nicht die Low-End-Produkte, sondern die High-End-Produkte von Apple", so Gleeson.

Tech-Fondsmanager Jeremy Gleeson bleibt trotz erschwerter Voraussetzungen optimistisch – zumindest was Apple angeht. Gegenüber CNBC sagt er, dass bei Apple die größte Sorge der Anleger ein Rückgang in der Nachfrage sei. Das Unternehmen hatte aufgrund von Lieferschwierigkeiten zuletzt Probleme, das Angebot entsprechend zu gestalten. Das bedeutet laut Gleeson jedoch nicht, dass es insgesamt für das Unternehmen bergab gehe.

Für Alphabet sieht die Zukunft seiner Meinung nach weniger positiv aus. Gleeson erwartet, dass das Unternehmen "schreckliche" Quartalszahlen vorlegen und einen "ziemlich schrecklichen" Ausblick für die erste Jahreshälfte geben werde, da sich die Weltwirtschaft verlangsamt.

Anders sehen das die Analysten der Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie vor den Quartalszahlen von 128 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju begründete das höhere Kursziel mit einer auf das Jahr 2023 verschobenen Bewertungsbasis. Aus fundamentaler Sicht dürften Kostensenkungen dem Technologiekonzern im zu erwartenden Abschwung an den Werbemärkten helfen, so der Experte.

Interessiert an US-Aktien? Welche Mega-Trends an der Börse dieses Jahr einschlagen werden und welche Aktien zu den Highflyern in 2023 gehören könnten, lesen Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted. Die Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl präsentieren Ihnen darin gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion