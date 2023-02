JEFFERIES stuft Siemens Gamesa auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,05 Euro belassen. Die endgültige Quartalsbilanz habe angesichts bereits vorläufig veröffentlichter Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick der Mutter Siemens Energy deute auf eine starke Margenerholung bei Gamesa hin, die zudem von neuen Regulierungs-Vorgaben in Europa profitieren sollten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Gamesa Renewable Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 18,05EUR gehandelt.