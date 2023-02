Korridor zwischen 3 und 4 Prozent für Baugeld bestätigt sich - weitere Maßnahmen der Zentralbanken zur Stabilisierung des Preisniveaus wahrscheinlich (FOTO)

München (ots) -



- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer Februar: Mehrheit erwartet Verteuerung von

Immobilienkrediten

- Trotz gestraffter Geldpolitik rückt Preisstabilität erst allmählich in Sicht



Immobilienkaufende müssen sich im Februar weiter auf schwankende Zinsen für

Darlehen einstellen. Nach Meinung der von Interhyp befragten Expertinnen und

Experten könnten diese im Jahresverlauf sogar weiter steigen. Zu dieser

Einschätzung gelangt die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater

Baufinanzierungen, im neusten Zinsbericht unmittelbar nach den jüngsten

Zinsschritten der amerikanischen und europäischen Zentralbanken am 1. und am 2.

Februar. Kurzfristig erwartet die Mehrheit des monatlich von Interhyp befragten

Experten-Panels steigende Konditionen, auf Jahressicht immerhin noch die Hälfte,

während die andere Hälfte ein gleichbleibendes Zinsniveau für wahrscheinlich

hält. Anfang Februar liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen im Schnitt bei

3,6 Prozent. Mit einer Monatsrate von 1.000 Euro lässt sich damit ein Kredit

über rund 214.000 Euro aufnehmen.