Jackpot Digital erhält Lizenz zur Installation von elektronischen Jackpot Blitz-Spieltischen im Chumash Casino Resort in Kalifornien

Vancouver, British Columbia - 3. Februar 2023 / IRW-Press / – Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Wertpapierbörse: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Santa Ynez Tribal Gaming Agency, der für das Chumash Casino Resort („Chumash“) in Santa Ynez (Kalifornien) zuständigen Regulierungsbehörde, die erforderliche Lizenz erhalten hat. Die „Vendor’s License“ bzw. Händlerlizenz war die letzte noch fehlende Voraussetzung für die offizielle Installation von elektronischen Jackpot Blitz-Spieltischen in den Räumlichkeiten des Casino-Resorts. Das Unternehmen wird hier in einem ersten Schritt vier (4) seiner elektronischen Jackpot Blitz-Spieltische der nächsten Generation, die ohne Croupier auskommen, installieren.