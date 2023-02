EXANE BNP PARIBAS stuft Sixt-Staemme auf 'Outperform'

==== Nur ProFeed ====PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie von Sixt von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 150 Euro angehoben. Analyst Christoph Blieffert geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie von höheren Preisniveaus aus. Er hob daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) des im SDax notierten Autovermieters in den Jahren 2023 und 2024 deutlich an. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das EPS seien immer noch sehr vorsichtig und ließen Spielraum für Anhebungen. Zudem basiere sein positives Urteil für Sixt auch auf seiner Erwartung, dass sich das Verbrauchervertrauen aufhellen werde./ck/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 120EUR gehandelt.