Gerade in schwierigen Marktphasen orientieren sich Anleger gern an erfahrenen Börsenexperten. Dass Anleger von Warren Buffetts Strategie in der aktuellen Phase profitieren können, daran glaubt die Wall Street. CNBC suchte im Portfolio von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (Stand: September 2022) nach Aktien mit dem größten Aufwärtspotenzial gegenüber dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel.

Zu den beliebtesten Aktien gehören die vom brasilianischen Fintech-Unternehmen Nu Holdings. Sechs von zehn Analysten bewerten diese Aktie mit "Buy". Im Durchschnitt schreiben die Marktexperten ihr ein Aufwärtspotenzial von 31 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu. Aber auch die neun weiteren Aktien bieten ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Ein Überblick: