Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sind in den Anleger-Foren derzeit in aller Munde. Losgetreten wurde die aktuelle Diskussion von ChatGPT, dem intelligenten Chatbot des US-Unternehmens OpenAI. Er interagiert mit Nutzern, beantwortet Fragen, schreibt Texte zu beliebigen Themen, komponiert Musik oder programmiert. OpenAI selbst ist nicht börsennotiert, sondern wird durch Unternehmer wie Elon Musk und den Software-Konzern Microsoft finanziert.

In zahlreichen Bereichen wird KI künftig zur Anwendung kommen. Für Unternehmen sind insbesondere die Potenziale in der Automatisierung, Forschung und Digitalisierung interessant. Privatnutzer freuen sich über Smarthome-Anwendungen, große Möglichkeiten in der Medizin (Diagnostik) oder im Bereich Apps und Services. Das Marktwachstum wird sich je nach Segment unterscheiden, insgesamt in den kommenden Jahren aber stehts über 10% p.a. liegen.