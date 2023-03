Millennial Potash - Überzeichnete Privatplatzierung mit Abschlusserlös in Höhe von 3.591.500 CAD

1. März 2023. Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine am 6. Februar 2023 angekündigte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat.

Die Privatplatzierung war für insgesamt 7.183.000 Einheiten (die „Einheiten“) überzeichnet. Jede Einheit umfasste eine Stammaktie und einen halben Aktienbezugsschein. Jeder der 3.591.500 ganzen Aktienbezugsscheine kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie ausgeübt werden. Die Aktienbezugsscheine unterliegen einem beschleunigten Verfall, falls die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 1,00 CAD oder höher gehandelt werden. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung wurden Provisionen in Höhe von 99.960 CAD gezahlt. Die 7.183.000 Einheiten und der Erlös von 3.951.500 CAD stellen eine Steigerung gegenüber den ursprünglich angekündigten 4.000.000 Einheiten und dem erwarteten Erlös von 2.000.000 CAD dar.

Farhad Abasov, Millennials Chairman, kommentierte: „Wir sind sehr begeistert davon, diese Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Die überwältigende Nachfrage ist ein weiterer Beweis für das große Potenzial unseres bereits erkundeten Kaliprojekts in Gabun. Die Mittel werden es uns ermöglichen, die Durchführung unseres ehrgeizigen Explorationsprogramms zu beschleunigen. Wir danken unseren derzeitigen und neuen Aktionären für ihre solide Unterstützung des Millennial-Teams, während uns auf die in Kürze beginnende erste Bohrphase vorbereiten.“

Die Wertpapiere, die diese Einheiten umfassen, einschließlich aller Stammaktien, die bei der Ausübung der Aktienbezugsscheine ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 29. Juni 2023 abläuft.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com.