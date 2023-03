QUALITRU SAMPLING SYSTEMS FÜHRT NEUES TRUSTREAM7 SEPTUM EU ALS BEITRAG ZUR VERBESSERUNG DER LEBENSMITTELSICHERHEIT UND -QUALITÄT EIN

-- Neues Produkt zur aseptischen Probenahme jetzt in Europa erhältlich --

OAKDALE, Minnesota, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- QualiTru Sampling Systems (ehemals als QMI bekannt), führend in der Wissenschaft von aseptischen und repräsentativen Probenahmegeräten für die Lebensmittel- und Milchindustrie, gab die Einführung des neuen TruStream7 Septum EU bekannt, das speziell dazu entwickelt wurde, Unternehmen der Milch- und Flüssignahrungsverarbeitung in Europa behilflich zu sein.

Die hochmoderne Scheidewand, die es ermöglicht, einzelne Proben aus sieben verschiedenen Kanälen zu entnehmen, reduziert das Risiko der Einschleppung von verunreinigenden Substanzen während des Probenahmeprozesses drastisch, ist EC1935/2004-konform und wird bis zu 87 °C eingestuft. Sie ist außerdem sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Standards der U.S. Food and Drug Administration (FDA), der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten, und frei von BPA, Phthalaten und Latex.