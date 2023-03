Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Die Tiefs im DAX vom Wochenstart sind noch einmal unterboten worden. Zunächst kam es zur Erholung am Dienstag in dieser Woche, doch die Range war letztlich zu stark und so erfolgte eine sehr deutliche Umkehr:

20230315 DAX XETRA mittelfristig

Wie sich dies skizzierte, bringe ich hier direkt nach dem Blick auf die Wall Street in die Analyse ein.

Blick an die Wall Street

Als Impuls am Morgen für die Wall Street kam es bei den Erzeugerpreisen zu keiner starken Kursreaktion, doch die vorbörslich schwachen Notierungen bei Dow Jones und S&P500 wurden zumindest teilweise aufgeholt. Dennoch markierte das Leitbarometer an der Wall Street neue Verlaufstiefs:

20230315 Dow Jones Abwärtstrend

Auch die Preise im Öl schwächelten und markierten neue Verlaufstiefs. Eine Abkühlung der Wirtschaft wird damit nun eingepreist:

20230316 WTI Öl

Damit kam auch der Fear and Greed Index leicht zurück und zeigt auf, dass weiterhin eine angespannte Lage an den Märkten herrscht:

2023-03-16 Fear and Greed

An den Schlusskursen ist abzulesen, dass vor allem Technologie gefragt war:

2023-03-15 Wall Street Schlusskurse

Was hatte dies für den DAX bedeutet?

DAX-Chartanalyse zum Donnerstag

Nach dem Abprall an der Range kam der DAX im Tief den Hochs von Dezember sehr nah:

20230316 DAX Endloskontrakt 4 Monate

Von dort aus kann eine Gegenbewegung starten, die dann widerum an die ehemalige Unterstützung heranreicht. Dies habe ich hier noch einmal mit Blick auf die letzten Handelstage skizziert:

20230315 DAX Xetra Wochenverlauf

Eine solche Erholung ist vielleicht schon vorbörslich erfolgt, zumindest beim Blick auf den Endloskontrakt. Denn dort ist der 14.900er-Bereich wieder erobert:

20230316 DAX Vorboerse

Technisch ergibt sich damit ein neues fast 200 Punkte großes GAP im Chartbild. Für mein Trading leite ich dies als Szenario jedoch erst ab, wenn wir die gezeigte Zone wieder unterschreiten. Darüber ist die 15.000 als wahrscheinlicher Anlaufpunkt meine erste Handelsidee.

Zur Orientierung für das potentielle neue GAP ist der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt relevant:

2023-03-15 DAX Boerse Frankfurt

Das Momentum auf der Oberseite halte ich dennoch im Vorfeld der EZB-Sitzung für begrenzt.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Termine zur Wochenmitte

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt. Spannend wird heute Abend FedEx sowie Meta Platforms sein:

20230311 Earnings Woche

Gestern nachbörslich hatte Adobe bereits die Anleger überzeugt:

2023-03-16 Adobe Aktie

Terminlich stehen heute neben der EZB-Sitzung mit Pressekonferenz die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung um 13.30 Uhr auf der Agenda.

Hier siehst Du die Tageszusammenfassung:

2023-03-16 Wirtschaftstermine

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Alle Chartbilder aus dieser Analyse bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

