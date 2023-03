Geht´s denn schon wieder los? Der Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hatte zuletzt auch Unsicherheit im gesamten Bankensektor ausgelöst. Bei der ohnehin angeschlagenen Credit Suisse waren die Sorgen am größten. Die Aktien der Bank sackten in Zürich zeitweise um über 40 Prozent auf ein Rekordtief von 1,56 Franken ab. Überraschend hatte der Großaktionär Saudi National Bank bekannt gegeben hatte, der Schweizer Großbank kein weiteres Eigenkapital zur Verfügung stellen zu können. Die Credit Suisse hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von 7,3 Mrd. Franken und massive Abzüge von Kundenvermögen in Höhe von 123 Milliarden vermeldet. Nach einer langen Seitwärtsphase hat sich Gold in diesem Umfeld sehr schnell von seinen Tiefstständen lösen können und stieg zuletzt wieder dynamisch über 1.980 USD. Mit weiterhin hohen Inflationszahlen dürften die Zinsen weiter steigen, das ist nicht unbedingt ein Kaufargument für Gold. Derzeit dürften aber die Ängste über die Stabilität der Finanzsysteme überwiegen. Technisch müsste nun die 2.050 USD-Marke in Angriff genommen werden. Wir liefern einige Ideen für Investoren mit Weitblick.

Barrick Gold und Newmont Mining – Die Majors liefern verhaltene Zahlen

Die großen Bergbau-Unternehmen Barrick Gold (TSX: ABX WKN: 870450 ISIN: CA0679011084) und Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM WKN: 853823 ISIN: US6516391066) haben in 2022 operativ gut abgeschnitten, dennoch belasten steigende Bewirtschaftungskosten und ein wenig lebendiger Spotmarkt. Waren in den letzten Jahren die Energiekosten noch verhältnismäßig moderat, so drücken sie nach den jüngsten Anstiegen auf die Marge. Nach einer neueren Studie von Echelon Partners haben sich die Produktionskosten für eine Unze Gold zuletzt wieder stärker nach oben entwickelt. Sie lagen in der nachhaltigen Betrachtung (AISC: All-In Sustaining Costs) im Jahr 2022 im weltweiten Schnitt großer Bergbau-Unternehmen wieder über 1.350 USD.

Die Barrick- und Newmont-Jahreszahlen 2022 blieben nur im Rahmen der Erwartungen und lockten die Investoren nicht hinter dem Ofen hervor. Barrick Gold förderte zwar im vierten Quartal wieder 1,12 Mio. Unzen Gold nach 988.000 ein Quartal zuvor, der operative Verlust erhöhte sich jedoch auf 735 Mio. USD., nachdem man im Vorjahr noch 726 Mio. USD verdient hatte. Folgen soll nun eine Dividendenkürzung um 33% auf 0,10 USD pro Quartal. Konsequent fortsetzen will man aber das 1 Mrd. USD starke Rückkaufprogramm eigener Aktien. Der Gewinn je Anteilsschein lag im Gesamtjahr 2022 bei 1,01 CAD, im Vorjahr waren noch 1,47 CAD je Aktie erzielt worden. Bei den Produktionskosten (AISC) landete der Konzern auf Jahressicht bei 1.222 USD nach 1.026 USD im Vorjahr, in Q4 stieg der AISC sogar auf 1.242 USD. Der Kurs von Barrick erreichte im Juli Tiefs von 13,3 EUR, konnte sich aber zumindest bis November wieder über 15 EUR emporschwingen. Der Aktienkurs der Kanadier ist nach der Zahlenbekanntgabe erst mal auf Tauchstation gegangen, konnte sich aber im Zuge der Goldpreiserholung in den letzten Tagen um 7% auf 16,50 EUR nach oben schwingen. Damit bleibt der Wert aber immer noch knapp 30% unter dem Höchststand aus dem Jahr 2022. Der Ausblick bleibt verhalten: Das Management plant 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen Gold und etwa 440 Millionen Pfund Kupfer zu fördern, die Kosten drücken aber weiter auf die Ertragslage.