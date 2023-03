Trading Event voraus: Was es zur US-Zinsentscheidung am Mittwoch zu wissen gibt!

Dass bei der Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch der Kampf gegen die Inflation mal nur die zweite Geige spielen würde, war vor zwei Wochen noch unvorstellbar. Doch die aufziehende Krise im Finanzsektor braucht die Feuerwehr der Märkte jetzt an anderer Stelle – und das wohl dringender denn je. Es mag zwar nur ein Zufall sein, dass in diesen Tagen die erste Zinserhöhung im laufenden Zyklus der Fed ihren ersten Jahrestag feiert, aber eventuell könnte diese Reihe auch nach gut zwölf Monaten mit einer kleinen Erhöhung um 25 Basispunkte ihren Abschluss finden.

Im Sprint von null auf fast fünf Prozent

Die jüngsten Bankenzusammenbrüche in den USA und Notfalloperationen in der sonst so sicheren Schweizer Finanzwelt wecken bei den Investoren Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Noch vor der Entscheidung der Fed am Mittwoch werden sie auf weitere Anzeichen von Stress im globalen Bankensektor und zusätzliche Schritte der Regulierungsbehörden zur Entlastung achten. Aktuell liegen die Leitzinsen in den USA in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent, dem höchsten Stand seit 2007. Nur die wenigsten Anleger haben mit einer solch hohen Dynamik in dieser Angelegenheit gerechnet, jedoch stellen sich Wirtschaft und Aktienmarkt von einigen Turbulenzen und Anpassungen mal abgesehen relativ gesehen als stabil dar.