DWP Bank startet neue Plattform für Handel mit Kryptowährungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Wertpapier Service Bank bietet Banken und Sparkassen eine neue Plattform an, um vom boomenden Handel mit Kryptowährungen zu profitieren. Das System wpNex mit Schwerpunkt auf Privatkunden solle schrittweise ausgebaut werden und ein Partnermodell für die rund 1200 Institute sein, die an das Geldhaus angeschlossen sind, erklärte die DWP Bank am Mittwoch in Frankfurt.

Das Angebot könnten alle Kundenbanken in ihre Prozesse einbinden. Sie sparten sich damit eigene Anpassungen, und Privatanleger könnten sich über ihr gewohntes Konto anmelden und ohne Umwege in Kryptowährungen investieren. Zunächst solle der Handel mit Bitcoin angeboten werden, später auch mit anderen Digitalwährungen wie Ether, erklärte die DWP Bank. Sie verwaltet als Dienstleisterin für Wertpapier-Services rund 5,5 Millionen Endkundendepots und ist damit Marktführer hierzulande.